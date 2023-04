VIDÉO - "Tous les feux sont au vert" : ces Français qui croient encore à l'eldorado chinois

C'est le cas de deux entrepreneurs rencontrés par les correspondants de TF1 sur place dans le reportage du 20H en tête de cet article. Deux Français qui ont tout misé sur la Chine pour développer leur activité. Et depuis la levée des mesures sanitaires, de nouvelles perspectives s'ouvrent pour Laurent Falcon, propriétaire d'un salon de coiffure à Pékin et Thomas Venet, fondateur de la marque de prêt-à-porter "Racaille de Shanghai".

Le premier, qui a dû fermer son salon deux fois pour une durée d'environ "deux mois et demi, trois mois" n'envisage pas de revenir à Paris, même s'il a dû "fermer un salon dans le sud de la Chine". Malgré un manque à gagner de plus de 500.000 euros en trois ans, il assure n'avoir "jamais eu l'idée de quitter le pays", notamment parce qu'en Chine, plus qu'en France où "tout est très cadré et chacun est dans ses cases", selon lui, il y a "des possibilités. "En Chine, on essaie et on voit", s'enthousiasme le propriétaire du salon de coiffure "Laurent Falcon".