Week-end de Pâques : ce qu'implique la suspension des virements bancaires pendant quatre jours

Cette année, vous toucherez peut-être votre salaire du mois de mars en avril. La faute au week-end de Pâques, qui va bloquer les virements bancaires pendant quatre jours. Le JT de TF1 détaille ce que cela implique.

Le hasard ne fait pas toujours bien les choses. En cette année 2024, le calendrier fait tomber le week-end de Pâques en fin de mois. Entre les deux jours du week-end, le lundi de Pâques, traditionnellement férie, et le Vendredi Saint, férié dans une partie de l’Europe, "Target 2", le système de paiement de la Banque centrale européenne (BCE), par lequel transitent tous les virements bancaires, sera, chose rare, fermé durant quatre jours de suite. Dit autrement : les entreprises ayant pour habitude de verser les salaires en toute fin de mois ne pourront, cette fois, le faire que le mardi 2 avril.

La Banque de France vient toutefois de demander aux employeurs d'anticiper au maximum. Certains ont ainsi déjà pris les devants, comme l’atelier de réparation de vélos parisien dans lequel TF1 se rend dans le cadre du reportage du JT visible en tête de cet article. "Je remercie mon expert-comptable de m’avoir prévenu. Je vais m’occuper des salaires aujourd’hui (ce mercredi 27 mars) et je ferai la demande de virements pour demain", explique Emmanuel Vitrai, le patron, qui sera donc pile dans les temps, le jeudi 28 mars étant le dernier jour possible pour contourner l’obstacle. Au grand soulagement de ses employés. "On n'a pas à se retreindre sur quoi que ce soit en attendant la semaine prochaine", souffle l'un d'eux.

Quid des loyers et des factures ?

Mais toutes les entreprises ne seront pas aussi prévoyantes. Alors prenez garde à vos dépenses ce week-end si vous n’avez pas reçu votre salaire : les achats par carte bleue, eux, fonctionnent sept jours sur sept, 24 heures sur 24, et seront donc bien débités. Une bonne nouvelle, tout de même : "Tous les prélèvements et virements se feront le 2 avril. Les loyers, les factures téléphoniques ou autre seront donc aussi prélevés à cette même date", assure face à notre caméra Bérengère Dubus, dirigeante de FI Courtage. Idem pour les agios ou les remboursements de crédit, tout le système bancaire se trouvant alors à l'arrêt.