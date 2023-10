VIDÉO - Reprise du trafic, hausse du prix des billets d'avion... Air France signe le meilleur trimestre de son histoire

Ces profits exceptionnels s'expliquent également par les choix stratégiques de l'entreprise pour réduire ses coûts. Elle compte par exemple moins de filiales et moins de modèles d'avions. L'imposant A380 a laissé place à l'A350, moins gourmand en carburant et plus facile à remplir. Cinquante de ces appareils viennent d'ailleurs tout juste d'être commandés. "Plutôt que d'avoir deux A380 qui vont desservir New York, il peut être plus intéressant d'avoir trois Airbus A350 et ainsi, le remplissage est optimal et lors des périodes de l'année où il y a moins de trafic, on ne peut faire voler que deux des trois avions", indique Xavier Tytelman, spécialiste du secteur aérien.

Enfin, la compagnie bénéficie de la hausse du prix des billets d'avion, +11% depuis le début de l'année. Grâce à cette hausse, Air France a déjà remboursé son prêt garanti par l'État (PGE), contracté pendant la période du Covid. Une bonne nouvelle pour ce dernier, qui a récolté 650.000.000 d'euros d'intérêts sur ce PGE, auxquels s'ajoutent les taxes sur les billets d'avion, soit 1.200.000.000 d'euros.