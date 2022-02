Reprise : l'intérim bat des records

En un mois, l'agence a déjà réalisé 50% de son chiffre d'affaires annuel. Et ce n'est pas une exception. Tout le secteur bat des records. En 2021, l'emploi intérimaire a augmenté de 13,5%, un retour au niveau d'avant crise. Après une chute vertigineuse à cause du Covid, ils sont désormais plus de 850 000 intérimaires. Si le secteur du BTP ou de la logistique portent encore le marché, certains métiers sont de plus en plus demandés.