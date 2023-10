VIDÉO - Réserve de gaz de la France : la bonne nouvelle de 2023

Pour atteindre un tel niveau de stockage en pleine crise du gaz, il a fallu trouver de nouveaux partenaires. "À peu près 40% de l'approvisionnement de l'Union européenne venait de la Russie. Maintenant, on est à peu près à 10-12%, donc la diminution a été assez drastique, notamment en 2022", explique Anne-Sophie Corbeau, chercheuse à l'université de Columbia spécialiste des marchés gaziers. Désormais, notre gaz vient de Norvège, d'Algérie et de l'Azerbaïdjan par gazoduc, mais aussi, de plus en plus, par voie maritime.

Des bateaux comme celui que montre notre reportage transportent du gaz à l'état liquide, le fameux GNL. Les États-Unis, la Norvège, l'Algérie et le Qatar sont nos principaux fournisseurs. Mais tout cela à un prix bien plus élevé que le gaz russe. "C'est un marché qui est mondial, ça joue à la hausse sur les prix. C'est ce qui fait qu'on observe actuellement des prix de marché qui sont plus élevés, même beaucoup plus élevés que ce qu'on avait en 2019 ou 2020", observe Nicolas Goldberg, expert énergétique chez Colombus consulting. Et cela va continuer à se traduire sur votre facture. En octobre, le prix moyen du mégawattheure a augmenté de près de 10 euros par rapport au mois dernier.