VIDÉO - Résidences secondaires : ces villes françaises qui font le choix de la surtaxe

Des volets fermés en plein jour, des résidences vides... Après la fin de l'été, les résidences secondaires de Chamonix, qui représentent deux logements sur trois dans la ville, ont été désertées. La municipalité a donc décidé d'imposer dès 2024 aux propriétaires une augmentation de leur taxe foncière de 50%. "C'est un peu scandaleux, dans la mesure où l'on paie aussi la taxe d'ordures ménagères et la taxe foncière alors que l'on n'est pas là à l'année", s'irrite l'un d'entre eux dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus. Pour un studio, cela représente une hausse de la taxe de 150 euros, et pour un T3 300 euros.

Pour autant, cette mesure ne devrait pas diminuer le nombre de résidences secondaires. La municipalité compte surtout récupérer 2,5 millions d’euros par an et les utiliser pour construire 60 logements sociaux chaque année. "On a 300 familles qui demandent du logement, donc c'est véritablement une surtaxe qui sera intégralement affectée à la réalisation de logements pour les habitants permanents", insiste auprès de TF1 le maire (DVD) Eric Fournier. Pour cause, avec un prix de l'immobilier qui grimpe entre 10.000 et 15.000 euros le mètre carré, nombreux sont les résidents à ne pas pouvoir se permettre de loger dans la commune et à devoir se rabattre sur les localités aux alentours, même s'ils travaillent à Chamonix.