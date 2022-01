Restaurants et superettes fantômes : la révolte des riverains

Dans le centre-ville de Lille, on peut voir des vitrines teintées, qui peuvent faire croire qu'un commerce pourrait être fermé. Pourtant, un livreur à vélo en sort. Un peu plus loin, des scooters attendent pour livrer les clients de leurs courses. On les appelle les "dark stores", des superettes fantômes ou des entrepôts urbains en français. Et il y en a de plus en plus dans les centres-villes.