Restauration : on manque de personnel

Les restaurants ne sont pas les seuls à être touchés. Chez Robert Giusti, gérant de Top Mode Sud, les quatre postes de vendeuses n’ont pas pu être pourvus et il n’a pas pu ouvrir son deuxième magasin. Les pertes sont colossales. Rien que dans la rue principale de la ville, une quinzaine de postes de saisonniers sont à pourvoir. Et les vacanciers vont être de plus en plus nombreux à La Grande-Motte.