Restos routiers : le renouveau à la carte

Au bord de la Nationale 7, de nombreux restaurants routiers sont laissés à l'abandon. À Orgon dans les Bouches-du-Rhône, la plupart ne trouvent pas preneurs ou remplacés par d'autres sociétés. Où sont passés les chauffeurs qui faisaient vivre ces établissements ? Ils sont aujourd'hui sur l'autoroute avec bien souvent à midi, un sandwich ou leur propre repas. " Avant, c'était mieux. Il y en avait plus. On avait un peu plus de temps, mais là, on est pressé par le temps", dit l'un d'eux. "Si on va au restaurant, on sait des fois que potentiellement ça peut être plus cher", ajoute un autre.