Retrait de Renault de Russie : quelles conséquences ?

À ce sujet, François Lenglet, spécialiste économie TF1 explique que "ce retrait de Russie, il était nécessaire, imposé par les contextes géopolitiques. Il n’arrive pas au bon moment pour Renault, qui est en phase de reconstruction. Pour autant, on ne peut pas dire que l’avenir de Renault se joue en Russie”. Pas de danger à court terme pour Renault. D'autant plus que Renault s’autorise à revenir en Russie. Une clause de rachat est prévue dans la cession. Renault a six ans pour faire jouer cette clause, et potentiellement reprendre ses activités en Russie.