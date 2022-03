Retrait de Russie : quelles conséquences pour Renault ?

Les pertes liées à cette décision ont déjà été estimées à plus de deux milliards d'euros pour cette année 2022. En France, certains salariés s'inquiètent, d'autant que le groupe est déjà fragilisé par une baisse des ventes et une pénurie de pièces détachées. Et pour le groupe Renault, il y a urgence à réagir. En l'espace d'un mois, l'action a déjà chuté de 23%.