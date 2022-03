Retraite à 65 ans proposée par le candidat Macron ? Ce que les Français en pensent

Une exception sera faite pour les carrières longues et les métiers pénibles. Mais les détails seront encore à préciser par le candidat. Dominique a 59 ans. Il a commencé à travailler à 15 ans. Il espère ne pas surtout être concerné. L'objectif du candidat Macron est d'avoir 15 milliards d'euros d'économie d'ici 2030. Cette réforme est proche de celle de Valérie Pécresse et Éric Zemmour qui proposent respectivement 65 et 64 ans. Marine Le Pen reste sur un âge de départ à 62 ans, tout comme Yannick Jadot et Anne Hidalgo à gauche. Jean-Luc Mélenchon, lui, défend un retour à la retraite à 60 ans.