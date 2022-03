Retraite : êtes-vous prêts à travailler plus longtemps ?

Dominique a 59 ans et toute une vie de travailleur derrière lui. Il a commencé à quinze ans, à tous ces trimestres, mais ne peut pas encore partir en retraite. Que pense-t-il d'un âge de départ à 65 ans ? Voici ce qu'il en dit : "tout dépend d'un corps de métier, de la fatigue physique et moi, je fais partie des gens comme ça, alors, moi il me tarde".