Hausse des retraites des agriculteurs : combien ils devraient toucher en plus en 2026

L'Assemblée nationale a voté jeudi à l'unanimité une proposition de loi LR permettant de relever les retraites des agriculteurs non-salariés. Ce texte sur les retraites, présenté par le député de l'Ain Julien Dive, prévoit "d'étendre aux non-salariés agricoles", notamment les chefs d'exploitation et les "conjoints collaborateurs", "le calcul de la retraite de base sur les seules vingt-cinq meilleures années", et non plus sur l'intégralité de leur carrière. Les chefs d'exploitation à la retraite touchent en moyenne 1079 euros bruts pour une carrière complète (hors réversion), selon des éléments de la Mutualité sociale agricole (MSA).

Pour faire adopter le texte, rejeté de très peu en commission, Julien Dive avait introduit un amendement reculant à janvier 2026, et non plus à 2024, l'entrée en vigueur progressive de cette mesure : "Les retraités agricoles gagnent à peu près 600 euros brut de moins qu'un retraité issu du régime général", constate-t-il, dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article. En prenant en compte les 25 meilleures années, "on permettra à un retraité agricole de percevoir 200, 300 euros de plus", assure-t-il.