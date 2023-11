Revalorisation des complémentaires : "Il aurait fallu au moins deux fois plus", témoignent des retraités

Brigitte et Serge, respectivement âgés de 67 et 69 ans, touchaient, eux, en couple, 3.800 euros par mois. Leur retraite cumulée augmentera de 60 euros. "On vit moins bien aujourd’hui qu’il y a dix ans, ou même cinq ans", affirme Serge, assis au côté de son épouse dans leur atelier de décoration. Cette somme en plus, ce sera pour se faire plaisir ou pour gâter leurs petits enfants. "Pour ce qui est de la vie de famille ou des sorties, on ne coupe pas dans le budget. Enfin, on essaye", soupire Brigitte.