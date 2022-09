Ristourne à la pompe : des stations déjà en rupture de stock

Depuis la matinée du lundi 5 septembre, c'est un défilé ininterrompu dans cette station à Chartres. Sans plomb 98, sans plomb 95 et même diesel, les cuves sont à sec. Le jeudi, le vendredi et le samedi, la station a distribué 70 000 litres de carburants par jour. C'est deux fois plus qu'en temps normal.