Route Nationale : Des vies à l'ombre de la centrale nucléaire

Au bord de la mer du nord, Gravelline est une ville coquette, tirée à quatre épingles, prospère. Ici, on ne manque de rien. Monsieur le Maire nous a donné rendez-vous dans son immense centre de loisir. Ce stade ferait la fierté de la commune, beaucoup plus grosse. Mais lui, il voudrait bien l'agrandir encore un peu. Un peu plus loin se trouve la centrale nucléaire. Elle dispose de six réacteurs et c'est la plus puissante d'Europe. On peut dire que c'est le poumon économique de Gravelline. EDF a prévu d'investir des milliards d'euros. Il était temps que les responsables politiques redécouvrent les charmes de ville.