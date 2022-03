Russie : des entreprises françaises dans l'incertitude

À côté de ces grands groupes, des centaines de Français ont fondé leurs entreprises en Russie. Pour eux, un départ est très difficile, voire inenvisageable. Certaines sont là depuis des décennies, comme l'agence de tourisme Tsar Voyages, impossible de travailler désormais. Son directeur commercial, Gilles Chenesseau, est sur place depuis 40 ans. Il a pris ses décisions. "Pour le moment, c'est de rester. On essaie de garder notre personnel qui est bien formé et qui sera difficile à retrouver s'il y a une reprise. On essaie de rester et on voit ce qui se passe", se confie-t-il.