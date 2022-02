Saisonniers : le recrutement pour l’été a commencé

Hôtel, animation, restaurant, café… quasiment tous cherchent, mais ont bien du mal à trouver des saisonniers qualifiés. Dans la brasserie Grand Café Repetto, il faut dix personnes en salle et quatre en cuisine pour s’occuper des centaines de clients. Entre le logement et le parking, le responsable comprend que les saisonniers sont de plus en plus difficiles à trouver.