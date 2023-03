VIDÉO - Saisonniers : tous les moyens sont bons pour les recruter

Les saisonniers seraient de plus en plus exigeants. Pour les attirer, les entreprises sortent le grand jeu et proposent des primes. Par exemple 250 euros de "cooptation", si un employé propose un candidat, ou 500 euros de prime de retour, si un saisonnier revient d'une année sur l'autre. Sans compter la hausse des salaires. Le groupe Saraya possède 41 campings. Il doit embaucher 2400 saisonniers, et à quelques mois des ouvertures, le compte n'y est toujours pas.