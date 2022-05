Salaires : ces patrons qui font un geste

À Gérardmer, dans les Vosges, Paul de Montclos, le patron de Garnier Thiebaut, a aussi décidé de faire un geste. Après avoir été alerté par des demandes de saisies sur salaire de plus en plus nombreuses. On y tisse du linge de maison tout en augmentant les salaires à plus 30 euros net mensuel dès le mois de mai. Cela coûte 150 000 euros pour l’entreprise.