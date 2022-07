Salaires : la France, un pays de Smicards ?

"Je ne dis pas que la France est un pays de Smicards. Je dis qu'il y a un risque de smicardisation, c'est-à-dire qu'on en n'est pas loin", explique Pascal Perri. En un an, le Smic a augmenté de 5,9%. Et avec les 2,8% de plus prévus en août 2022, cela fera 8,7% de hausse en un an. Du côté du secteur privé, l'Insee précise que la hausse du salaire moyen en une année est de 2,3%.