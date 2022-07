Salaires, primes : que peuvent faire les entreprises ?

Ces deux charpentiers confectionnent une pièce décorative pour le clocher d'une église. Leur entreprise tourne bien. Ils ont déjà touché deux fois la prime Macron, d'un total de 2 000 euros. Et il sera désormais possible de tripler la prime, soit 3 000 euros. La patronne y réfléchit d'ailleurs sérieusement. Avantage, pour tous les salaires inférieurs à trois fois le SMIC, l'employeur ne paiera pas de charge et le salarié sera exonéré d'impôts.