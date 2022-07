Salaires : quelles marges de manœuvre pour les entreprises ?

Les stations-service d’autoroute de TotalEnergies seront également bloquées le même jour. Les salariés réclament des augmentations de salaire. Avec une inflation qui frôle les 6%, les entreprises doivent-elles lâcher du lest ? "Le rapport de force entre l'employé et l'employeur est en train de basculer... Il y a quelques années, on avait beaucoup plus de candidats que d’offres de travail disponibles. Aujourd’hui, c’est l’inverse. Si on veut les attirer, il va falloir mettre la main à la poche", appuie François Lenglet, spécialiste économie chez TF1 et LCI.