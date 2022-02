Salles de sport : à la recherche d'un nouveau souffle

Si certains misent sur les cours en ligne, d'autres parient encore et toujours sur la fréquentation en salle. Mais ici, on ne vient pas que pour grimper. Multiplier les services, c'est ce qui a permis à cette salle de survivre quand tout le secteur a vu sa fréquentation baisser de 20%. Dans cette salle aux allures de discothèque, finis les abonnements au mois ou à l'année. Les cours se paient à l'unité. Comptez une vingtaine d'euros pour 50 minutes de boxe. Et cela marche. Le nombre de clients a plus que doublé. Face à une clientèle de plus en plus volatile, les gérants doivent faire preuve d'inventivité. L'engouement est tel que deux autres salles identiques à celle-ci devraient voir le jour dans le pays d'ici la fin de l'année.