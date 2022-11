VIDÉO - Salon du Made in France : ces objets que l'on ne croyait plus français

Cette brosse à dents, elle, est leader du marché dans les magasins bio. Elle est fabriquée à Beauvais (Oise) depuis 177 ans, et a failli plusieurs fois disparaître. Mais l'argument écologique a permis de la faire renaître. "On est uniquement aujourd'hui sur des bioplastiques, des plastiques recyclés ou du bois français sur nos produits. Pour faire en sorte qu'un produit de consommation du quotidien ait un impact environnemental le plus faible possible, on est aujourd'hui fier de dire qu'on a les brosses à dents avec le plus faible bilan carbone du marché", affirme cet entrepreneur. Dans le même esprit, nous avons trouvé plus étonnant, c'est un tabouret fabriqué à partir de céréales récupérées dans les brasseries des Hauts-de-France.