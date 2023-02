San Marina : le tribunal de commerce de Marseille confirme la liquidation judiciaire

Le couperet est tombé : l'enseigne de chaussures San Marina a été placée ce lundi en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille. "Aucun projet de reprise sérieux n'a pu être soutenu et les dirigeants actuels n'ont pu faire aboutir leur projet d'offre de réserve faute d'investisseur", explique le tribunal, qui a annoncé la cessation immédiate d'activité face "à une situation qu'il n'est plus possible de redresser et s'aggrave de jour en jour", dans une décision que l’AFP a pu consulter.

Une décision anticipée par les actionnaires du groupe, lesquels avaient déposé le bilan de l’entreprise le 22 septembre dernier, alors que marque rencontrait d’importantes difficultés financières. Le chausseur avait ensuite choisi d’arrêter son activité dès samedi dernier en fermant à 19h les 163 magasins de son réseau de distribution. 670 salariés perdent leur emploi dans cette liquidation.