Se regrouper pour payer moins cher le chauffage et l’électricité

Dans le sud de la France, c'est bientôt le moment d'éteindre le chauffage, non sans un certain soulagement. La facture d'électricité devient salée : 2 000 € par an au total. Mais depuis janvier, une partie de la consommation d'Éric est produite à moins de 2 km de chez lui, et elle lui coûte 5 % moins chère. Pour accéder à la centrale du village, il faut gravir cette échelle. Et sur le toit de l'école, 1 200 m² de panneaux solaires. Ils alimentent en électron une quarantaine de riverains, l'école elle-même, et bientôt, des commerçants. Dans un contexte de flambée des prix de l'énergie, la start-up à l'origine du projet prévoit même de limiter la hausse de ses tarifs.