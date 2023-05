VIDÉO - Sécheresse : dans les Pyrénées-Orientales, des récoltes déjà compromises

À 30 kilomètres de là, c'est le même constat à Ille-sur-Têt (Pyrénées-Orientales), où Thibault Margalet cultive neuf hectares de concombres, un légume très gourmand en eau. Après plus de quatre heures sans arrosage, la plante commence déjà à mourir, alors récupérer la moindre goutte d’eau est important. En début d'année, l'agriculteur a investi 600.000 euros dans des récupérateurs d’eau. Mais même avec 50 % d’eau économisée, l’avenir de ses cultures reste incertain pour Thibault. "C'est très dur à vivre pour nous", témoigne-t-il, "on vit au jour le jour, on ne sait pas de quoi demain sera fait, ni si on sera toujours là".