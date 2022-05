VIDÉO - Sécheresse : vers une pénurie de lait français ?

Huile de tournesol, viande… Après plusieurs autres denrées alimentaires, c'est le rayon du lait qui pourrait connaître quelques difficultés. C'est pourtant un secteur dans lequel nous sommes autosuffisants, rappelle Pascal Perri dans la vidéo en tête de cet article. Contrairement à de nombreux produits où nous dépendons des importations, on produit en France de quoi satisfaire 100% des besoins des ménages français. Une consommation qui représente tout de même 43 litres par an et par personne.

Alors, pourquoi un risque de pénurie ? Il tient d'abord au manque d'efficacité de nos exploitations. Avec 65 vaches en moyenne, nos fermes sont trop petites et leur productivité très inférieure aux pays du Nord.

Par ailleurs, la sécheresse se traduit par du fourrage plus cher pour alimenter les bêtes. Conjugué avec la hausse des prix de l'énergie, il s'ensuit une pression sur les prix.