Sécheresse : en Charente, même en hiver, un déficit d'eau record

À Londigny (Charente), le niveau d'eau est si bas que l'on peut facilement descendre dans le lit de la rivière. Jean-Luc Manguy produit des haricots et des lentilles, et pour irriguer ses parcelles, il dispose d'un puits. Mais depuis quelques années, il fait face à des restrictions, et doit cesser de l'utiliser par manque d'eau.

Il craint de voir cette situation se reproduire cet été, alors que les précipitations sont toujours inférieures aux moyennes de saison. "Le fait de ne pas avoir suffisamment d'eau pour arroser mes haricots, c'est un déficit au niveau de la quantité produite, et même de la qualité à un moment donné", déplore-t-il dans le reportage de TF1 ci-dessus. Un manque à gagner pour cet agriculteur.