Sécheresse : le cri du cœur d'un éleveur ovin contraint de vendre 180 brebis

"Il n’y a plus d’herbe, l’herbe qui reste est morte et toute sèche puisque nous n’avons pas eu d’eau depuis le mois d’avril", alerte Luc Hincelin, sur LCI ce mardi. La sécheresse et les vagues de chaleur record ont eu des conséquences dramatiques sur son élevage. Le mois de juillet 2022 a été le plus sec depuis 1959, selon Météo France. Et Luc Hincelin est contraint de vendre sur LeBonCoin près de 180 brebis de son cheptel pour joindre les deux bouts.

En effet, l'éleveur n'a plus les moyens de nourrir ses bêtes à cause du manque d'eau. "Il faut acheter du foin, il faut savoir qu’on a fait 50% de notre récolte cette année. Même les éleveurs bovins et caprins sont confrontés au même problème et nous avons une forte spéculation sur le fourrage", explique-t-il. "C’est très compliqué de se séparer de bêtes mais, non, on ne rachètera pas. Je connais des éleveurs bovins qui aujourd’hui sont en train de vendre presque la moitié de leur cheptel aussi mais, par pudeur, ils n’en parlent pas."