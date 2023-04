VIDÉO - Comment de minuscules micro-processeurs sont devenus un gigantesque enjeu pour les grandes puissances

Les puces sont partout, dans vos téléphones, téléviseurs, appareils ménagers ou encore dans les voitures. Ces petites pièces minuscules permettent de régler la température d'un four ou encore de corriger la suspension d'un véhicule. Elles sont un peu comme le cerveau des objets.

On en fabrique chaque année des milliards. Mais la demande est si forte qu'on ne parvient pas à en produire suffisamment. Il est aujourd'hui possible de produire des objets de deux nanomètres. Des puces ultra-sophistiquées qui servent aussi aux armements les plus modernes et à l'intelligence artificielle. Le secteur est devenu tellement stratégique que les grandes puissances mondiales se livrent une guerre féroce pour s'approvisionner en puces toujours plus puissantes et toujours plus miniaturisées.