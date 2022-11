SNCF : pourquoi le train coûte si cher au contribuable

Jamais le train n'a été aussi coûteux, selon un rapport sur les comptes de la SNCF. Les chiffres disent que 18,5 milliards d'euros ont été dépensés en 2021, un peu plus de neuf milliards pour les transports régionaux, cinq pour rénover les réseaux secondaires et 3,3 pour financer les retraites des cheminots.

Pourquoi les coûts ont-ils augmenté ? D'abord, il y a l'envolée des prix de l'électricité qui sert à faire rouler les trains, mais aussi les investissements de modernisation. "Le réseau ferroviaire en France est vieux, il a vieilli par manque d'investissement ces dernières années, parce qu'on a plus consacré d'argent aux lignes à grande vitesse plutôt qu'aux trains du quotidien. On voit que les États européens, notamment l'Allemagne et l'Italie, investissent beaucoup plus fortement dans leurs réseaux", explique une journaliste spécialisée.