Sochaux : des milliers de véhicules neufs bloqués, faute de pouvoir rejoindre les concessionnaires

Plus de 3 000 voitures seraient actuellement immobilisées. L'usine en produit 1 100 chaque jour. Contactée, la direction de Stellantis évoque plusieurs causes à ces délais : manque de chauffeurs routiers, mais aussi des camions touchés par la pénurie de semi-conducteurs. Sa nouvelle organisation logistique est aussi pointée du doigt par les syndicats. L'entreprise assure chercher des solutions. "Toutes les équipes logistiques sont mises en place. Elles travaillent sept jours sur sept pour estomper ces manques. On a mis en place des choses avec les concessions. Les concessionnaires viennent directement chercher les véhicules", explique Laurent Oechsel, délégué syndical central adjoint CFE-CGC chez Stellantis de Sochaux (Doubs).