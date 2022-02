Après ce dernier week-end des soldes d'hier, qui s'achèvent mardi 8 février, les commerçants du centre-ville de Rouen (Seine-Maritime) font leurs comptes. Avec le télétravail et les contraintes liées au Covid-19, les boutiques ont accueilli beaucoup moins de monde et le chiffre d’affaires s’en ressent.

"Ces soldes se sont passés en demi-teinte. On a manqué beaucoup de trafic, forcément. Par rapport à 2019, on fait entre -8 et -10%" de chiffre d'affaires, confie au 13H de TF1, dans le reportage en tête d'article, la gérante d'un magasin de chaussures.