Soldes : victimes de la crise du pouvoir d’achat ?

Moins 50, moins 60 et même moins 70%, première voire deuxième démarque... en quinze jours, seulement les soldes d'été proposent déjà de très bonnes affaires. Et pourtant, ici, à Chartres (Eure-et-Loir), cela ne motive pas vraiment les clients. "On préfère acheter du recyclé, parce que même en période de soldes, ça reste cher quand même", témoigne cette mère de famille.