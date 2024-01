SONDAGE LCI - Hausse du prix de l'électricité : une large partie des Français favorable au maintien du bouclier tarifaire

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a annoncé dimanche soir sur TF1 une hausse du prix de l'électricité de près de 10% dès le 1ᵉʳ février. D'après un sondage Harris Interactive pour LCI, 74% des Français veulent le maintien du bouclier tarifaire pour protéger leur pouvoir d'achat.

Une hausse des prix de l'électricité pas franchement populaire. Dimanche 21 janvier, le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, a annoncé au 20H de TF1 que les prix de l'électricité augmenteraient entre 8,6% et 9,8% dès le 1ᵉʳ février. Un coût supplémentaire pour les ménages… qui souhaitent plutôt que le gouvernement poursuive sa politique du bouclier tarifaire, de laquelle compte sortir le ministre.

D'après un sondage Harris Interactive pour LCI, 74% des Français estiment que "le gouvernement doit maintenir le bouclier tarifaire afin de protéger" leur pouvoir d'achat. Un avis partagé quels que soient les revenus. Qu'ils gagnent moins de 1500 euros par mois (74%), entre 1500 et 3000 euros (77%), entre 3000 et 5000 euros (76%) ou plus de 5000 euros (59%), les Français sont à chaque fois majoritairement favorables à la poursuite du bouclier tarifaire. Seuls 25% des Français estiment que "le gouvernement doit mettre fin au bouclier tarifaire afin de faire des économies sur le budget de l'État".

Des répercussions sur le budget d'une grande majorité de Français

Les oppositions défendent la poursuite du bouclier tarifaire. Ainsi, 84% des sympathisants du Parti socialiste, 82% du Rassemblement national, 78% de La France insoumise et 72% des Écologistes veulent un maintien des aides de l'État pour préserver le pouvoir d'achat. Un taux qui grimpe à 66% pour les Républicains. Même son de cloche du côté des sympathisants du gouvernement, quoiqu'un peu plus divisés : 56% veulent la poursuite le bouclier tarifaire, 43% plaident pour son extinction.

Les Français s'accordent aussi sur un point : la hausse du prix de l'électricité dès les prochains jours aura des "répercussions importantes" sur leur budget de l'année. 85% des répondants sont d'accord avec cette affirmation, et 37% de la population pense même qu'elle aura des répercussions "très importantes". Le constat est partagé par les catégories populaires (92%) comme aisées (81%).

Enquête réalisée par Toluna Harris Interactive pour LCI, en ligne entre le 23 et le 25 janvier 2024, auprès d'un échantillon de 1137 personnes représentatif des Français de plus de 18 ans. La méthode des quotas a été utilisée. La marge d'erreur est comprise entre 1,4 et 3,1 points.