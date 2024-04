SOS Villages : à Saint-Vaast-la-Hougue, des souvenirs à reprendre

A Saint-Vaast-la-Hougue en Normandie, une boutique de souvenirs vient d'être sauvée grâce à SOS Villages. Il a suffi d'un reportage et la voici reprise et relancée.

A Saint-Vaast-la-Hougue en Normandie, Florian Dubost et sa compagne ont repris une boutique de souvenirs face à la mer. Lieu de vie d'un village de moins de 2000 habitants, elle est située sur le port. Le jeune couple n'a pas hésité. "Pour moi, c'est un retour aux sources", confie-t-il dans le reportage en tête de cet article.

Il y a quelques mois, nous avions réalisé un reportage avec Stéphane Crevon, l'ancien propriétaire, sur la mise en vente de sa boutique. Et l'effet ne s'est pas fait attendre. "Quelques minutes après, j'avais déjà cinq mails et le lendemain des coups de fil. C'est énorme !", raconte-t-il.

Pour les habitués de la boutique, c'est un soulagement de voir ce commerce perdurer. C'est donc avec émotion que Stéphane Crevon passe la main après dix ans d'activités. "Le but aujourd'hui, c'est de repasser le bébé à Florian qui est déjà en plein ouvrage et qui se met vite dans le bain", lance-t-il. Pour les aider, Stéphane et sa compagne se sont engagés à rester auprès des nouveaux propriétaires aussi longtemps que cela sera nécessaire.