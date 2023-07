Casino donne son feu vert pour continuer les négociations de reprise avec le milliardaire tchèque Kretinsky

Une première étape déterminante. Le groupe Casino a donné lundi son feu vert pour "poursuivre les négociations" avec les milliardaires tchèque Daniel Kretinsky et français Marc Ladreit de Lacharrière, désormais adossés au fonds britannique Attestor et seuls en lice pour la reprise du distributeur stéphanois, selon un communiqué. Le groupe, qui compte 200.000 salariés dans le monde, dont un quart en France, se trouvait en difficulté après l'annonce du retrait dimanche soir du trio d'hommes d'affaires Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari, qui avaient candidaté dans un premier temps.

Le conseil d’administration du groupe a ainsi "décidé de poursuivre les négociations avec EP Global Commerce a.s. (un des véhicules d'investissement de Daniel Kretinsky), Fimalac (holding de Marc Ladreit de Lacharrière) et Attestor", selon le communiqué du distributeur publié lundi soir. Objectif : "parvenir à un accord de principe sur la restructuration de la dette financière du groupe d'ici la fin juillet 2023", rappelle le groupe, qui fait face à un endettement écrasant, annoncé à 6,4 milliards d'euros à fin 2022. Il n'avait pas réussi à se démarquer de ses concurrents dans un contexte de forte inflation, pâtissait d'une image de magasins vieillissants et manquait par ailleurs de personnel.

Avant de prendre le contrôle, le duo de milliardaires et Attestor doivent en effet encore convaincre les créanciers composés de grandes banques françaises et européennes, fonds d'investissements ou acteurs institutionnels, à qui une présentation de "l'offre révisée reçue le 15 juillet" par Casino a été faite lundi.