Supermarchés : des ruptures de stock dans les rayons ?

Dans votre supermarché, des rayons sont moins remplis que d'habitude, ou parfois complètement vides. L'huile de tournesol disparaît peu à peu des rayons. Par exemple dans un supermarché filmé en Normandie ce matin. Un client a donc décidé de faire le plein par peur de manquer ou crainte de payer son huile plus chère à l'avenir. Et pour cause, son prix augmente de jour en jour.