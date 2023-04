VIDÉO - Supermarchés : pourquoi certains produits disparaissent des rayons

Des rayons clairsemés. Dans un nombre croissant de supermarchés en France, certains produits manquent à l'appel. Ce n'est pas dû à une pénurie, mais bien à un bras de fer entre les grandes surfaces et les industriels de l'agroalimentaire. Avec l'inflation, de nombreuses marques ont décidé d'augmenter les prix de vente de leurs produits, et certains distributeurs, plutôt que de répercuter cette hausse sur les consommateurs, préfèrent tout simplement ne pas acheter ces aliments trop chers et les retirer de leurs rayons.

Dans le reportage en tête de cet article, une équipe du 20H de TF1 s'est rendue dans un supermarché de Montreuil en Seine-Saint-Denis. Ici aussi, certains produits ne seront plus réassortis, comme ceux de la marque Pepsi. "Cela fait un moment que les rayons sont vides comme ça. [...] On n'en a plus dans la réserve. Il n'y a plus que les trois packs qui restent ici dans les rayons", montre Samia Gache, responsable rayon du magasin U Express.