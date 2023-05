Le "trimestre anti-inflation" prolongé "au-delà du 15 juin"

L'opération va être prolongée. Le "trimestre anti-inflation" mis en place par le gouvernement aux côtés des distributeurs va être "prolongé au-delà du 15 juin", date à laquelle il devait prendre fin, a annoncé mercredi sur franceinfo le ministre de l'Économie Bruno Le Maire. "Nous voulons, avec les distributeurs, prolonger l'opération pour qu'ils continuent de s'engager sur la baisse d'un certain nombre de prix", a-t-il expliqué, sans communiquer de nouvelles échéances.

Il a indiqué en avoir "déjà parlé avec la plupart d'entre eux" et saluant "leur attitude constructive, volontariste", mais il reste toutefois à "déterminer précisément ensemble la forme", a-t-il précisé. Le gouvernement, qui avait envisagé un projet de "panier uniforme et commun à toutes les enseignes" en décembre, y a renoncé au profit d'un "trimestre anti-inflation", de mars à juin, autour d'une gamme de produits, choisis par chaque distributeur dans ses supermarchés, sur lesquels il s'engage à proposer "le prix le plus bas possible" en rognant sur leurs marges.