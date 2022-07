Système D : comment se passer des saisonniers ?

Ça y est, pour ces vacanciers, c'est l'heure de la détente au camping des Palmiers à Hyères dans le Var. Mais à quelques mètres de là, le marathon commence pour la directrice Olena Leiduan. Et il promet d'être très long cette année. Nous sommes le 3 juillet, il lui manque une dizaine de salariés. "Aujourd'hui, il nous manque dans chaque service au moins une personne. On a plus de difficultés avec l'équipe de ménage et l'équipe de techniciens. Et aussi, cette année, on doit jongler avec les réceptionnistes", indique-t-elle.