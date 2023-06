VIDÉO - "Faire venir Tesla en France constituerait une prise de guerre" : la mise au point de François Lenglet

Le troisième élément, inattendu, c’est le terrain. Tesla a besoin de 150 hectares. Ce n’est pas facile à trouver dans un pays comme la France, entre les contraintes de la géographie et celles de la sur-réglementation. Deux sites ont été identifiés à Dunkerque et à en Île-de-France. Encore faudra-t-il garantir la vitesse de construction. Ici, la France est pénalisée par les innombrables recours qui ralentissent tout. D'où la loi industrie verte, qui sera votée bientôt et va consentir un régime d'exception pour ces méga-usines et leur permettre de satisfaire la dernière condition : faire vite.