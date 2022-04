Taxe foncière : pourquoi des communes l’augmentent-elles ?

À Annecy, pour la première fois depuis vingt ans, la mairie va augmenter cet impôt pour financer de nouveaux équipements, comme l'explique le maire (SE) François Astorg. "On doit rénover énormément de bâtiments à la fois pour répondre au défi climatique, mais aussi à la vétusté de certains bâtiments. On a tourné la question dans tous les sens, ça semblait être la seule solution", a-t-il indiqué. Quel que soit votre lieu de résidence, la taxe foncière sera à régler entre le 22 août et le 19 octobre prochain.