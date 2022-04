Taxe foncière 2022 : près de 10% de hausse à Annecy

La taxe foncière a augmenté d'un peu moins de 28% en moyenne entre 2010 et 2020, "trois fois plus que l'inflation ou les loyers", selon les chiffres de l'Union nationale des propriétaires immobiliers.

L'augmentation s'est faite particulièrement ressentir dans des villes comme Nantes (+38%) ou Villeurbanne (+37%), et plus généralement dans les départements franciliens des Yvelines (+76%), du Val-d'Oise (+37%) et de l'Essonne (+37%), souligne l'UNPI dans la 15e édition de son observatoire national des taxes foncières sur les propriétés bâties.