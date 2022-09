Taxe foncière : une nouvelle hausse l'an prochain ?

Ils y ont regardé à deux fois avant de réaliser. Jean-Paul et Francine, habitant à Mantes-la-Jolie (Yvelines), doivent payer 200 euros de taxe foncière en plus. Cela représente une augmentation de 20 % sur une année. Alors comment expliquer cette hausse ? La taxe foncière est calculée sur ce qu'on appelle la base cadastrale locative, c'est-à-dire sur une estimation de ce que le propriétaire percevrait s'il louait son logement. Cette base a augmenté de 3,4% cette année. Et ce n'est pas fini. Elle pourrait encore augmenter de 7% l'an prochain.