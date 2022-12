Taxe sur les ordures ménagères : d'une ville à l'autre, un taux réellement différent ?

Ce dispositif existe aussi à Lille, dans les Hauts-de-France. Pourtant, on paye une taxe bien plus chère dans cette ville, 156 euros en moyenne. Alors pourquoi une telle différence ? La taxe est d'abord calculée à partir de la valeur locative du logement. Plus l'immobilier est cher dans une ville, plus le montant de la taxe est élevé.

S'ajoute ensuite le service : plus le territoire est étendu, plus il faut parcourir des kilomètres pour ramasser les ordures. Sur ce point, Lille dépasse Brest. À Noël, la métropole du nord doit même faire appel à des intérimaires pour gérer son surplus de déchets.

Dans la capitale, la taxe est de 230 euros par an et par habitant, soit deux fois la moyenne nationale. En 2023, cette taxe sera même encore plus élevée à Paris, comme un peu partout en France. En cause : l'inflation, dans la moitié des communes de l'Hexagone, cette taxe augmentera au moins de 10 %.