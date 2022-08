Pourquoi Élisabeth Borne n'exclut plus de taxer les superprofits ? L'analyse de François Lenglet

Pour François Lenglet, si Élisabeth Borne évoque cet impôt, c'est pour des raisons politiques. "En France, les grandes entreprises mondialisées, c'est un peu le diable", explique-t-il. Leur taxation est l'un des rares sujets qui rassemble tous les partis. Élisabeth Borne cherche aussi à faire pression sur le patronat pour qu'il augmente les rémunérations : la Première ministre doit s'exprimer lundi au Medef sur ce sujet. Et pour cause, le gouvernement redoute une crise sociale, alors que les salaires sont bridés et que les profits explosent.